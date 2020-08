Mai mulți șoferi au fost prinși de polițiști că erau sub influența băuturilor alcoolice Inconștiența din parte conducatorilor auto. Doar in ultimele 24 de ore, poliștii au depistat mai mute persoane care se aflau la volan sub influența baturilor alcoolice. Cei mai mulți dintre ei aveau o alcoolemie mare iar o parte nici macar nu aveau permis de conducere. Politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Miroslava au oprit pentru control, pe raza comunei Horlesti, un autoturism condus de un barbat de 48 de ani, din comuna Horlesti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 1,13 mg/l alcool pur in aerul expirat.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

