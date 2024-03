Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul noptii de ieri, 30 martie 2024, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti, in timpul desfasurarii activitatilor de serviciu pe raza localitatii Independenta, din judetul Galati, au efectuat semnal regulamentar de oprire, pentru control, conducatorului unui autoturism care se…

- Un cetațean olandez, care mai are de executat 190 de zile de arest pentru inșelaciune și pe numele caruia fusese emisa o alerta Schengen, a fost depistat de polițiștii din Galați cu ajutorul aplicației E-DAC, recent implementata in Romania, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Galați, sambata noaptea,…

- Fratii Tate au fost retinuti, pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, dupa ce politistii romani au pus in aplicare doua mandate europene de arestare emise de catre autoritatile judiciare din Marea Britanie, potrivit unor surse judiciare.La data de 11 martie, in jurul orei 23,15, politistii…

- O femeie de 39 de ani, din Bistrița, cercetata pentru frauda și fals in declarații, pe numele careia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost gasita de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Ieri, politistii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri, din cadrul…

- Un barbat de 37 de ani, din Bistrița, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de frauda și fals in declarații, pe numele caruia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. „La data de 21 februarie a.c., politistii Serviciului de…

- La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii – Secția 4 Poliție Rurala, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, impreuna cu polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale și Biroul de Ordine Publica au pus in…