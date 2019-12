Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul chinez care a provocat anul trecut un scandal international dupa ce a anuntat crearea primilor bebelusi modificati genetic a fost condamnat luni la trei ani de inchisoare, informeaza Xinhua si AFP. Omul de stiinta He Jiankui a anuntat in noiembrie 2018 ca a folosit tehnologia…

- Cercetatorul chinez care a provocat anul trecut un șoc planetar dupa ce a anunțat ca a creat primii bebeluși „editați genetic” a fost condamnat la trei ani de inchisoare de un tribunal din China, relateaza AFP. He Jiankui a fost gasit vinovat de incalcarea legilor statului chinez, care interzic experimentele…

- Camera Comunelor a aprobat, vineri, principalele elemente ale Acordului Brexit, dar procedurile parlamentare vor continua, in contextul in care premierul Boris Johnson intentioneaza ca retragerea tarii din Uniunea Europeana sa se produca pe 31 ianuarie 2020.Practic, principalele elemente ale…

- Un factor genetic ce poate influenta dependenta oamenilor de alcool a fost identificat de o echipa internationala de oameni de stiinta, conform unui studiu publicat recent in jurnalul Molecular Psychiatry, citat miercuri de agentia Xinhua. Un grup de cercetatori chinezi de la Universitatea…

- O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat o noua modalitate de observare a stolurilor de porumbei in incercarea de a intelege modul in care aceste pasari se coordoneaza si decid directia de zbor. Cercetatorii chinezi de la Universitatea de Sud-Est si Universitatea de Minerit si Tehnologie…

- Proiectul a fost lansat in urma cu doi ani și are ca scop informarea avizata a populației pe teme medicale. In urma cu doi ani, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) Carol Davila din București lansa un proiect pilot in domeniul prevenției, care iși propunea informarea din surse avizate a populației…

- Doi modoveni, folosind acte de identitate romanești false, s-au angajat in calitate de curieri la o companie transportatoare de colete din Germania, de unde au sustras bunuri materiale și anume telefoane mobile, aparataj electric, haine și incalțaminte de brand, in suma totala de

- Procesatorul de plați PayPal Holdings a anunțat ca parasește Libra Association, entitatea care gestioneaza efortul condus de Facebook de a emite moneda digitala Libra, fiind primul membru care a ieșit din grup, anunța Reuters.PayPal a precizat ca se va concentra pe activitatea sa de baza,…