Stiri pe aceeasi tema

- Defectiunile tehnice si avariile, la ordinea zilei in Timisoara, lasa si astazi, temporar, mai multi clienti Colterm si Aquatim fara servicii. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde…

- Avariile din reteaua de apa anuntate de Aquatim lasa mai multi clienti din Timisoara si judetul Timis fara apa pe parcursul unei bune parti a zilei. Printre cei afectati se numara si institutii, asa cum e cazul Prefecturii. Pana la ora 19 se vor executa doua legaturi de conducta pe strazile Timiș și…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…

- Aquatim a anuntat noi avarii care afecteaza consumatorii din Timisoara, precum si lucrari maine, care vor lasa temporar fara apa locuitorii din nord-vestul orasului. Astfel, azi pana la ora 15, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Garii, Ioan Inocențiu Micu Klein, Cezar Bolliac,…

- Aquatim a anunțat azi noi intreruperi in furnizarea apei din cauza unor avarii. Astfel, pe strazile Aștrilor, Sirius (inclusiv la Punctul Termic), Samuil Șagovici, Rasaritului, din Timisoara, precum și in localitatile Ghiroda, Ivanda și Remetea Mare, apa va fi intrerupta pana la ora 15.00. De asemenea,…

- Probleme in rețeaua de apa și pe final de saptamana. Aquatim a anunțat lucrari pentru remedierea unor avarii, iar clienții de pe pe strazile Fratelia, Bachus, Academician Aurel Barglazan, din Timișoara, respectiv cei din Ghiroda, Giarmata, Remetea Mare, Urseni și Herneacova nu vor avea apa curenta pana…

- Aquatim si Colterm au anuntat noi probleme in retea care afecteaza azi mii de clienti din Timisoara. Astfel, apa e intrerupta pe Aleea F. C. Ripensia, Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu, Martir Constantin Zabulica, Socrate, Aurelianus, Delfinului, Luminița Boțoc, precum și in Recaș, din cauza…

- Aquatim si Colterm au anuntat noi probleme in retea care afecteaza azi mii de clienti din Timisoara. Astfel, apa e intrerupta pe Aleea F. C. Ripensia, Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu, Martir Constantin Zabulica, Socrate, Aurelianus, Delfinului, Luminița Boțoc, precum și in Recaș, din cauza…