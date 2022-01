Mai multe rachete au lovit Ambasada SUA din Irak

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru rachete au fost lansate, joi, spre sediul Ambasadei Statelor Unite din Irak, situata in Zona Verde, un perimetru ultrasecurizat din Bagdad, au afirmat doi oficiali americani citati de agentia Associated Press.

- O racheta Katyusha a lovit miercuri o baza militara irakiana care gazduiește forțele americane in apropierea aeroportului internațional din Bagdad, au declarat surse militare și de securitate irakiene. O declarație a armatei irakiene a transmis ca a gasit un lansator de rachete cu o racheta in districtul…

- Doua rachete au lovit Bagdadul duminica in zona in care se afla ambasada Statelor Unite ale Americii. Acestea au provocat pagube materiale, dar nu au fost victime. Cele doua rachete au lovit in Zona Verde a Bagdadului, unde se afla mai multe misiuni diplomatice si cladiri guvernamentale irakiene.…

- Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a scapat ''nevatamat'' dintr-o ''tentativa de asasinat esuata'' care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica cu o ''drona capcana'' asupra resedintei sale in Zona Verde din Bagdad, a anuntat biroul premierului, relateaza AFP.Atacul asupra conducatorului irakian…

- Dupa mai mult de 30 de ani de la invazia irakiana, Kuweitul continua sa primeasca reparatii de razboi din partea Bagdadului, care i-a virat recent 490 de milioane de dolari (422 de milioane de euro), a anuntat ambasada irakiana din aceasta mica tara din Golf, informeaza marti AFP. "Irakul…

- ”Trei rachete Katiusa au cazut in cartierul Mansur din Bagdad”, a declarat o sursa de securitate pentru AFP, sub acoperirea anonimatului.Zona Verde, unde se afla cladirile guvernamentale irakiene si Ambasada SUA, este adiacenta cartierului Mansur. Atacul, primul asupra Bagdadului din iulie, nu a fost…