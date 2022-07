Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus arestarea preventiva a unui tanar de 23 de ani, acuzat de talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, in dimineata zilei de 4 iulie, suspectul ar fi amenintat cu un cutit si ar fi talharit un taxiemtrist. Incidentul a avut loc pe strada Dorobantilor…

- Un galatean a fost prins in flagrant in timp ce transporta un colet in care se aflat muguri de canabis. Incidentul a avut loc joi, la Tecuci. Barbatul a fost oprit in trafic de politistii si astfel s-a aflat ca soferul era sub influenta drogurilor.

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…

- Realizator: Spania si Grecia sunt statele cu cele mai curate plaje si coaste maritime din lume, potrivit clasamentului mondial Blue Flag, de anul acesta. Grecia, o destinatie de vacanta favorita si pentru romani, a obtinut 581 de steaguri albastre, cu 14 mai multe ca anul trecut, ne spune de la Atena…

- Postul public de televiziune spaniol RTVE s-a oferit ca Spania sa gazduiasca editia Eurovision 2023, in locul tarii castigatoare, Ucraina, in cazul in care razboiul continua, deși Volodimir Zelenski a declarat ca va face tot posibilul sa organizeze viitoarea editie a concursului de muzica la Mariupol,…

- Un echipaj al ISU Cluj a intervenit, sambata, in cazul unei fetițe de cinci ani peste care a cazut un panou in zona Iulius Parc, scrie ziarul Știri de Cluj. Copila a primit ingrijiri medicale de la echipajul de pe ambulanța.Incidentul a avut loc azi in Cluj, la un centru comercial din Cluj. Fetița era…

- Sfarsit cumplit pentru un sofer de TIR din Spania. Barbatul a murit strivit in propria sa cabina, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism si s-a rasturnat de pe terasament in Quintanilla de la Matadin. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, informeaza Observatornews . Din pacate pentru roman,…

- Situație disperata, vineri seara, pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de oameni, adulți și copii, așteapta un avion care sa-i duca in vacanța de Paște. Oamenii și-au cumparat vacanțe in Hurgada (Egipt), iar avionul care trebuia sa-i transporte la destinație nu a ajuns inca la Cluj. De mai…