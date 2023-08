Stiri pe aceeasi tema

- Compania de gunoi Supercom a trimis un comunicat de presa in care se jura ca nu de la rampa de gunoi pe care o administreaza miroase a canal și gunoaie in Cluj-Napoca, dar Garda de Mediu Cluj i-a prins cu minciuna. Toata lumea știe deja ca orașul a fost intoxicat in ultimele zile cu un miros oribil…

- O comisie din care fac parte mai multe instituții, inclusiv Garda de Mediu Cluj, se afla la Pata Rat, la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), pentru a stabili de unde miroase a rahat in Cluj-Napoca.Culmea este ca firma Supercom, care administreaza CMID -ul construit de Consiliul Județean…

- In pline zile caniculare, Clujul este cuprins de un miros de-a dreptul insuportabil, iar sesizarile cetațenilor nu se mai opresc. Președintele Consiliului Județean Cluj transmite ca deja s-au aplicat sancțiuni, iar Agenția de Mediu a fost informata in legatura cu aceasta problema in urma cu cateva zile.

- Ce AMENDA risca Stația de sortare și transfer deșeuri Dorohoi dupa incendiul de ieri. Garda de Mediu a inceput verificarile amiaza. Fapta constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele…

- Mirosul nu e doar miros, spun specialiștii. Cum arata o comunitate terorizata de efectele acestuia? Și care sunt riscurile? De ani intregi, locuitorii din Baicoi, Prahova, protesteaza la ușile instituțiilor de mediu cerandu-le sa faca ceva cu depozitul de deșeuri de la marginea orașului. N-au avut succes,…

- ”In urma verificarii unei sesizari inregistrate la GNM-CJ Braila cu privire la o posibila incinerare a deseurilor textile rezultate de la o fabrica de confectii din municipiul Braila, o echipa de comisari din cadrul GNM CJ Braila a verificat aspectele sesizate constatand ca nu se confirma”, a transmis,…

- ”Urmare a unei sesizari primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu deversarea de ulei in canalizare de catre o spalatorie auto din Bdul. Basarabia, nr.250, Sector 3, o echipa de comisari a efectuat un control inopinat la operatorul reclamat, anunta, joi,…