Mai mult pământ decât zăpadă pentru turiști, la Rânca Mai mult pamant decat zapada pentru turiști, la Ranca Turiștii au parte mai mult de pamant, decat de zapada, in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. In ciuda temperaturilor ridicate și a faptului ca zapada s-a cam topit, turiștii au urcat in numar mare la Ranca. Pe partia din centrul stațiunii inca se mai poate schia. Au fost puse in funcțiune tunurile de zapada. Exista insa și o porțiune cu pamant, insa și aceasta este folosita de catre copiii care se dau cu sania. Terenul este inca tare, fiind inghetat. Salvamontiștii gorjeni sunt in zona, gata sa intervina in caz de nevoie. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

