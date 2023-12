Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de unu din cinci copii traieste in saracie in 40 dintre cele mai bogate tari din lume, potrivit unui raport UNICEF, care precizeaza ca in Romania 29% dintre copii traiau inca in saracie relativa in perioada 2019-2021, fiind cea mai mare rata dintre statele membre ale UE. Unele dintre cele mai…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- Terorismul ”nu trebuie sa aiba castig de cauza” nici in Ucraina, nici in Israel, a declarat vineri premierul britanic Rishi Sunak, la summitul Fortei expeditionare comune, care are loc pe insula suedeza Gotland, relateaza Agerpres . Summitul celor zece state din Joint Expeditionary Force (JEF) are pe…

- TRANSAVIA, cel mai mare producator din industria avicola din Romania, iși pregatește standul pentru a aduce produse autentice, sigure și de calitate superioara la ediția din acest an a ANUGA, cel mai important targ internațional pentru industria alimentara și a bauturilor. In perioada 7-11 octombrie…

- Echipa Romaniei a fost repartizata in Grupa F, alaturi de Turcia, Islanda si Slovacia, in preliminariile Campionatului European de baschet feminin – FIBA EuroBasket 2025, in urma tragerii la sorti efectuate, marti, la Mies (Elvetia). Meciurile din aceasta campanie se vor desfasura in trei ferestre competitionale,…

- Cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații ii plaseaza pe romani printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. omanii sunt printre marii consumatori de alcool per capita din Europa, aproape la egalitate cu bulgarii, polonezii si ungurii. Dar, la mare departare de țarile care…