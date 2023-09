MAI, elogiu pentru pompierii de la Crevedia: ”Ei sunt eroi” MAI ii prezinta pe doi dintre pompierii care au fost implicați in intervenția dificila de la Crevedia, unde au avut loc exploziile de la depozitul GPL in urma carora zeci de pompieri au fost raniți. Unul dintre cei doi pompieri este Andrei, celebrul pentru: “Baieții noștri. Toți ai noștri sunt acolo!”. Cand toți fugeau dupa a doua explozie, el s-a intors sa-și salveze colegii. MAI a ținut sa-i cinsteasca pe ei și pe toți pompierii care au intervenit la Crevedia: “Baieții noștri. Toți ai noștri sunt acolo!” au fost cuvintele lui Andrei (dreapta), cuvinte care ne vor ramane intiparite in memorie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

