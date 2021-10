Magazinele, restaurantele si cafenelele se închid la ora 21.00 Incepand de astazi, 25 octombrie, magazinele, restaurantele și toți operatorii economici care activeaza in domeniul comerțului/prestarilor de servicii vor avea program doar pana la ora 21.00, conform noilor reguli adoptate vineri de catre autoritați și care vor intra in vigoare de luni. De asemenea, vor fi inchise, pentru 30 de zile, barurile, cluburile și discotecile. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

