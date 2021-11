Magazinele online pregătesc un Black Friday prelungit la mai multe zile sau chiar săptămâni, în 2021 Black Friday, cunoscuta in mod tradițional drept ziua cu cele mai mari reduceri, dar și cel mai așteptat eveniment de vanzari al anului, se va intinde, in 2021, pe toata durata lunii noiembrie și va marca inceputul sezonului de cumparaturi pentru Sarbatori. Pe fondul noilor restricții, retailerii se așteapta ca magazinele online sa inregistreze o creștere semnificativa a vanzarilor, chiar și de pana la 30%, potrivit unei analize realizate de compania de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, care opereaza cea mai mare platforma de profil. Pandemia a adus in online… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday, cunoscuta in mod tradițional drept ziua cu cele mai mari reduceri, se anunța a fi anul acesta un adevarat maraton de reduceri care se va intinde pe toata durata lunii noiembrie și va marca inceputul sezonului de cumparaturi pentru Sarbatori. Compania de tehnologie 2Performant, liderul…

- Magazinele online pregatesc Black Friday in anul 2021 intr-un mod diferit fața de anii trecuți. Black Friday este cunoscuta in mod tradițional drept ziua cu cele mai mari reduceri din an. Anul acesta, Black Friday anunța „un adevarat maraton de reduceri care se va intinde pe toata durata lunii noiembrie”,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I, in luna ianuarie 2022, in perioada 3-14 ianuarie, se vor da tezele. Cele doua saptamani de vacanta suplimentara vor fi recuperate in ianuarie. Astfel, primul semestru al anului scolar va avea in continuare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I, in luna ianuarie 2022, in perioada 3-14 ianuarie, se vor da tezele. Cele doua saptamani de vacanta suplimentara vor fi recuperate in ianuarie. Astfel, primul semestru al anului scolar va avea in continuare…

- Mai multe școli din Timișoara și Cluj, doua dintre marile orașe ale Romaniei au trimis copiii acasa, la cursuri online, din cauza frigului din clase. Conducerile a patru unitați de invațamant din Timișoara și-au inchis porțile pentru ca, in salile de clasa, temperatura nu depașește 15 grade. Și la Cluj,…

- Ore intregi de așteptare in coloane de mașini intinse pe kilometri așa și-au incheiat vacanța mii de romani care s-au grabit sa revina in țara inainte de miezul nopții cand Bulgaria va fi figura pe lista galbena din cauza creșterii numarului de infectari. Șoferii s-au plans ca au așteptat și 4-5 ore…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, interesul pentru viata sanatoasa si preventie a devenit prioritar pentru majoritate. Alimentatia sanatoasa, produsele ecologice, remediile naturiste si un mod de viata mai precaut au determinat implicit o crestere a vanzarilor de produse naturiste si suplimente…

- Gruparea de criminalitate informatica FIN8 are acum o noua arma prin care urmarește sustragerea datelor procesate de ținte strategice din domeniul bancar, al comerțului electronic și HoReCa, potrivit Agerpres , care citeaza un comunicat al Bitdefender. Hackerii lanseaza constant e-mail-uri inșelatoare,…