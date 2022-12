Stiri pe aceeasi tema

- “Activitatea de fuziuni si achizitii s-a incheiat. Cresterea materiala, anorganica, pentru urmatoarele 24 de luni s-a incheiat”, a declarat Tobias Martinez Gimeno pentru ziar, cu referire la piata in ansamblul ei. Ratele negative ale dobanzilor din ultimii ani au insemnat ca ”banii erau aproape gratuiti”,…

- Muncitorii greci au intrat miercuri intr-o greva de o zi, cerand salarii mai mari pentru a face fata inflatiei galopante. Cresterea preturilor la energie si a costurilor de trai din Europa declanseaza actiuni de protest pe intreg continentul.

- Creșterea dolarului va șterge peste 10 miliarde de dolari din profiturile companiilor americane in al treilea trimestru, estimeaza analiștii, punand presiune pe companiile care se confrunta deja cu prețuri ridicate și cu perspective interne sumbre, scrie

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca in cazul unei eventuale creșteri a impozitelor pe locuințe, persoanele cu venituri mici nu trebuie sa se ingrijoreze, potrivit g4media.ro, citata de b1tv.ro. „Pe de alta parte trebuie sa țineți cont ca este o inechitate ca impozitele sa…

- Creșterea brusca a prețurilor a lovit pe neașteptate micile afaceri din intreaga Europa. In Țarile de Jos, proprietarii micilor brutarii nu mai fac fața creșterii facturilor, de aproape 5 ori fața de anul trecut.

- Unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, Dimitrie Musca, avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii energiei, a furajelor si din cauza pestei porcine africane, care a redus efectivele de animale, iar in tara s-ar mai produce doar 15% din consumul…

- ”Euro a pierdut in fata dolarului aproximativ 11% anul acesta. In Romania, leul se afla de o saptamana in alunecare rapida in raport cu Euro. O tendinta de durata de apreciere a leului e dificil de intrevazut si nu se aliniaza cu deficitul de cont curent sau cu provocarile induse de cresterea dobanzilor.…

- Creșterea costului vieții a forțat un restaurant vegan din orașul Taunton din Marea Britanie sa adauge carnea in meniu, spre disperarea multora dintre clienții sai. Restaurantul Mango Tree a fost inchis sambata trecuta pentru renovare. Pentru a se redeschide, conducerea spune ca nu a avut de ales decat…