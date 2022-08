Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, in urma gasirii mai multor nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Campania ‘Caravana Consumatorilor’ s-a aflat la Iasi,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor face apel la romani sa fie extrem de atenți la bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, deoarece sunt riscuri grave pentru sanatate. „Bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, cu mult peste…

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an, a anunțat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli: mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. ANPC…

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Numarul cererilor de deschidere a procedurii de insolventa pentru persoane fizice din primele sase luni ale acestui an, este mai mare decat numarul celor inregistrate in tot anul 2021, anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). ”Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a constatat ca Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste 66,5 milioane de lei. Niciun pasager nu și-a primit banii inapoi, și nici compensațiile legale. ANPC a primit mii de…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) deruleaza operațiunea „Caravana consumatorilor”, care iși propune „realizarea unei abordari de control unitare, la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale instituției, astfel incat intensitatea și frecvența acțiunilor de verificare a…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca, in timpul actiunilor de control de mare amploare, comisarii isi vor lasa telefoanele mobile la birou si vor folosi statii de emisie-receptie pentru a comunica. Masura a fost luata „pentru a fi limitate drastic orice posibilitati…