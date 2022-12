Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Gheorghe Rusnac, specialist in domeniul politologiei și istoriei, profesor universitar, diplomat, fost rector al Universitatii de Stat din Moldova, detinator al „Ordinului Republicii”, a implinit astazi 80 de ani. S-a nascut in 1942 in satul Ocnita, raionul Ocnița. Și-a facut studiile…

- Oxana Zaporoniuc este studenta in anul III la Facultatea de Design de la Universitatea Tehnica din Moldova, este eminenta și participa cu diverse invenții la concursuri internaționale. Tinara primește o bursa lunara de circa 1.000 de lei și spune ca acești bani nu-i ajung nici pentru strictul necesar.…

- Trei barbați originari din satele Grimancauți și Bulboaca ale raionului Briceni au fost reținuți și plasați in arest preventiv, dupa ce ar fi incercat sa transporte ilegal doi barbați din Ucraina in țara noastra. Suspecții ar fi cerut cite 6.500 dolari americani per persoana, fara insa sa le presteze…

- Actrița de cinema Maria Sagaidac, Maestru in Arta, matematician, doctor in stiinte fizico-matematice, profesor universitar, iși sarbatorește astazi cea de-a 80-a aniversare, informeaza moldpres.md. S-a nascut la 20 octombrie 1942, la in satul Cuhurestii de Sus, raionul Floresti. Si-a facut studiile…

- Pelerinajul la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si Sfantului Paisie de la Neamt a continuat cu un flux constant de pelerini si pe parcursul zilei de ieri, in ciuda faptului ca organizatorii estimau ca varfurile vor fi in weekenduri (8-9 octombrie, 15-16 octombrie) si in zilele de 13 si 14 octombrie,…

- Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, organizeaza, in perioada 25-28 septembrie 2022, in parteneriat cu United Nations for Education, Science and Culture Organization (UNESCO) și Federația Europeana a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FEACU),…

- „Sportul trebuie sa devina, pentru fiecare, parte a unui stil de viața! La Pitești, ca in toata Europa, a inceput mobilizarea pentru mișcare fizica! In perioada 23-30 septembrie 2022 se desfașoara Saptamana Europeana a Sportului, in cadrul careia vor avea loc multiple activitați sportive interactive…

- Cea mai inalta distinctie a Medicinei Militare a fost conferita pe data de 19 august 2022 doamnei conf. univ. dr. psih. Maria Dorina Pașca, cadru didactic la Facultatea de Medicina, șef Disciplina Etica și științe socio – umane din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George…