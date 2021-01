Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca autoritațile au emis coduri roșu, portocaliu și galben de frig polar. Pe mai...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde marti si miercuri se mentin codurile portocaliu si galben de ploaie si ninsoare emise pentru mai multe regiuni.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola (AEMET) a emis o prognoza de precipitații și vant pentru perioada 8-9 ianuarie 2021.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile britanice, in intervalul 29 - 31 decembrie 2020, teritoriul Regatului Unit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Administratia Superioara a Asociatiilor Functionarilor Publici a anuntat intrarea in greva generala a anumitor categorii profesionale din domeniul transportului aerian, feroviar si maritim.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca incepand de joi nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 0,30 - 5,00. …