Copiii cu varsta sub 12 ani, persoanele care ajung in Belgia pe cale terestra si care nu s-au aflat in strainatate mai multe de 48 de ore sau nu raman in aceasta tara mai mult de 48 de ore sunt exceptate de la obligatia de a prezenta un test PCR cu rezultat negativ pentru COVID-19, anunta Ministerul de Externe.

