Stiri pe aceeasi tema

- Tesco a decis marți sa impuna clienților o limita la cumpararea unor articole printre care hartia igienica, sapunul și orezul, intr-un moment in care Marea Britanie se confrunta cu probleme de aprovizionare din cauza blocajului generat de noua tulpina a coronavirusului, scrie The Guardian.Lanțul de…

- Autoritațile din Franța au decis sa permita, incepand de marți noaptea, reluarea circulației de persoane dinspre Marea Britanie. Astfel, va fi permisa deplasarea dinspre UK catre Franța, inclusiv tranzitarea țarii, atat pentru cetațenii francezi, cat și pentru cei din UE, inclusiv cei romani. Aceștia…

- Autoritatile franceze permit incepand din aceasta noapte circulatia dinspre Regatul Unit catre Franța, anunța Ministerul Afacerilor Externe, in condițiile in care sute de romani sunt blocați la frontiera.

- Autoritatile franceze au adoptat decizia de a permite incepand de miercuri, 23 decembrie, ora 00.01 (ora Frantei) deblocarea circulatiei dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord catre Republica Franceza, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informatiilor…

- Autoritatile franceze permit incepand din aceasta noapte circulatia dinspre Regatul Unit catre Franța, anunța Ministerul Afacerilor Externe, in condițiile in care sute de romani sunt blocați la frontiera.

- Decizia suspendarii circulatiei de marfuri si persoane dinspre Marea Britanie spre Franta pe ruta Dover - Calais contravine grav recomandarilor Comisiei Europene privind "culoarele verzi", se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).…

- Agentia de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, tara care a inceput deja campania de vaccinare impotriva COVID-19 dupa ce a autorizat serul produs de Pfizer si BioNTech, a avertizat ca vaccinul este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe.

- O femeie gay, solicitanta de azil, care a fost deportata de Marea Britanie inapoi in Uganda in 2013, iar apoi i s-a permis sa se intoarca dupa ce legislatia a fost declarata abuziva, a castigat luni procesul cu Ministerul de Interne care a facut apel la decizie. Femeia a fost jefuita si violata in Uganda,…