Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in orasul german Hanau, potrivit unui apropiat al familiei victimei. La solicitarea Stirilor ProTv, un apropiat al familiei romanului a transmis ca este vorba despre V.P., un tanar de 20 de ani care lucra in Germania la…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, referitor la informația potrivit careia un roman s-ar afla printre victimele atacului armat din Hanau, Germania, ca pana la acest moment au fost identificate șase victime din cele noua, nefiind niciun cetațean roman.

- Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat in locuința sa din oraș. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informații.Poliția a anunțat ca suspectul a fost gasit mort la domiciliul…

