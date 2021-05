MAE: Condiţiile de intrare în Ungaria, revizuite în contextul pandemiei de COVID-19 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile ungare au revizuit conditiile de intrare in Ungaria in contextul pandemiei de COVID-19. MAE arata ca, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania, care atesta efectuarea schemei complete de vaccinare, respectiv a celor doua doze (in cazul unui vaccin efectuat in doua doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat in doza unica), pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptati de la masura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

