- UPDATE – Conditiile de intrare in Grecia raman neschimbate, iar testarea COVID la frontiera este aleatorie, asa cum este precizat pe site-ul ministerului turismului elen. Ministerul roman de Externe precizeaza ca anuntul privind o schimbare a conditiilor de acces a fost transmis din cauza unei greseli…

- Condițiile anunțate anterior privind traversarea frontierei de stat a R.Moldova ramin valabile și in perioada starii de urgența. Astfel, cetațenii care sosesc in R.Moldova vor trebuie sa prezinte la frontiera: rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, fie actul confirmativ de administrare a vaccinului…