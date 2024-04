Stiri pe aceeasi tema

- Patru automarfare incarcate cu peste 64 de tone de produse second-hand au fost oprite sa intre in țara in ultimele 24 de ore in punctele de trecere a frontierei Borș II și Nadlac II. Automarfarele, conduse de trei cetațeni romani și un maghiar, transportau mobilier, corpuri de iluminat și haine second-hand,…

- Cinci automarfare incarcate cu peste 34 de tone de deșeuri au fost oprite sa intre in țara la punctele de trecere a frontierei Borș II și Nadlac II in ultimele 24 de ore. Automarfarele, conduse de cetațeni romani, transportau aparate de sudura uzate, polistiren, textile și alte bunuri second-hand de…

- Trei automarfare incarcate cu deșeuri au fost oprit sa intre in țara in punctele de trecere a frontierei Nadlac II și Borș II. Șoferii nu aveau actele necesare importului. Peste 42 de tone de deșeuri au fost oprite sa intre in țara in ultimele 24 de ore in vamile Nadlac II și Borș II, informeaza […]…

- Șapte automarfare incarcate cu aproximativ 78 de tone de deșeuri au fost oprite sa intre in țara in ultimele 24 de ore in punctele de trecere a frontierei Nadlac II și Borș II. Cele șapte automarfare, conduse de cetațeni romani, transportau anvelope, mobilier și alte bunuri second-hand de la societați…

22 de tone de deșeuri au fost oprite de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, miercuri, 7 februarie, in urma unui control efectuat pe...

- Politistii de frontiera de la Bors II si Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu si cu reprezentanti ai Protectiei Consumatorului Bihor, nu au permis intrarea in tara a trei automarfare incarcate cu peste 36 tone de deseuri, potrivit Agerpres.Potrivit…

11 tone de imbracaminte și mobila second hand provenite de la firme din Suedia au fost oprite de polițiștii de frontiera de la Nadlac, la...