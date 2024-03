Stiri pe aceeasi tema

- Trei automarfare incarcate cu deșeuri au fost oprite sa intre in țara in punctele de trecere a frontierei Nadlac II și Borș II. Șoferii nu aveau actele necesare importului. Aproape 36 de tone de deșeuri incarcate in trei automarfare au fost oprite sa intre in țara in ultimele 48 de ore in vamile Nadlac…

- Șapte automarfare incarcate cu aproximativ 78 de tone de deșeuri au fost oprite sa intre in țara in ultimele 24 de ore in punctele de trecere a frontierei Nadlac II și Borș II. Cele șapte automarfare, conduse de cetațeni romani, transportau anvelope, mobilier și alte bunuri second-hand de la societați…

- Transporturi cu peste 100 de tone de deseuri au fost intoarse din drum si nu li s-a permis intrarea in Romania la frontiere, in special in vestul tarii, in ultima saptamana. ”In perioada 16.02.2024-22.02.2024, in punctele de trecere a frontierei Nadlac II, Stamora Moravita, Giurgiu si Bors II, comisarii…

- 22 de tone de deșeuri au fost oprite de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, miercuri, 7 februarie, in urma unui control efectuat pe... The post 22 de tone de deșeuri au fost oprite de polițiștii de frontiera la Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de frontiera de la Bors II si Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu si cu reprezentanti ai Protectiei Consumatorului Bihor, nu au permis intrarea in tara a trei automarfare incarcate cu peste 36 tone de deseuri, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș II și Nadlac II au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei automarfare conduse de trei cetațeni romani.

- 39 de cetateni din țari africane și asiatice care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua tiruri, au fost descoperiți in ultimele 24 de ore la PTF Nadlac II, informeaza Poliția de Frontiera. Migranții au fost gasiți printre marfurile transporate de doua tiruri, conduse de un…

- Politistii de frontiera, impreuna cu lucratori ai Garzii Naționale de Mediu și ai Protecției Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unsprezece automarfare incarcate cu peste 100 tone de deșeuri.