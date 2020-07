Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile elene au devansat termenul privind obligativitatea prezentarii unui test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19 la intrarea pe teritoriul Greciei, astfel ca cei ce intra prin punctul de...

- Certificate false care atesta un test „negativ” de coronavirus au fost vandute cu 30-40 de euro la Promachonas, chiar inainte sa intre in vigoare la miezul noptii de marti spre miercuri, relateaza televiziunea greaca Megatv.Grecia a luat masuri drastice in ceea ce ii privește pe turiști, dupa cde numarul…

- Grecii blocheaza accesul turistilor, formularul online neputand fi accesat nici la aceasta ora, desi site-ul ar fi trebuit sa fie functional de la miezul noptii. Autoritatile elene nu au deblocat formularul de intrare in Grecia pe cale rutiera. Desi anuntasera ca formularele pentru intrare in Grecia…

- Autoritatile elene discuta posibilitatea introducerii obligativitatii prezentarii unui test COVID-19 negativ si pentru turistii care vin in Grecia cu chartere, a declarat sambata Manolis Kallionakis, membru in Consiliul regional al Cretei. "Sunt discutii la nivel guvernamental in sensul de a introduce…

- In continuarea precizarilor transmise privind conditiile de intrare in Republica Elena prin punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena de la Kulata ndash; Promachonas, odata cu instituirea, la 1 iulie a.c., a noilor reguli aplicabile la intrarea cetatenilor straini in Republica Elena, Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Tulcea, ca va discuta despre conditiile impuse turistilor romani, de catre greci, in videoconferinta pe care o va organiza, sambata, cu prefectii. Orban a spus ca decizia autoritatilor grecesti, privind obligativitatea unui test COVID-19, negativ, pentru…

- Grecia a impus vineri masuri dure in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus, in urma unei cresteri a infectiilor in randul turistilor care intra in tara prin punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria Promachonas, in nordul tarii, scrie presa greaca. Astfel, este necesar ca…

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…