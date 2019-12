Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in jurul Bancii de Gene Buzau pare ca este departe de a fi stins. Printr-un comunicat de presa redactat duminica, Ministerul Agriculturii ii acuza pe cercetatorul buzoian și pe foștii guvernanți deopotriva ca induc in eroare opinia publica atunci cand omit sa spuna ca in Romania exista deja…

- Aproximativ 700 de buzoieni s-au adunat in centrul orașului, in urma apelului primarului, pentru a-și arata susținerea fața de cercetatorul Costel Vinatoru, demis de la conducerea Bancii de Gene pentru Legumicultura, care are ca scop selectarea și conservarea semințelor soiurilor romanești de legume,…

- Buzoienii sunt chemați sa semneze o petiție on-line pentru repunerea in funcția de director al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau a cercetatorului Costel Vanatoru, inițiata de un grup numit „Buzau pentru Costel Vinatoru”. „Prin…

- Ministrul roman a deținut funcția de președinte al Consiliului in cursul președinției romane Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, va participa in perioada 23-24 septembrie 2019, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) si la discutiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a semnat, miercuri, ordinul privind structura organizatorica a Bancii Nationale de Gene pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale, proiect aprobat de Guvern saptamana trecuta. "Aici s-a nascut prin hotararea aprobata de Guvern Banca de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a semnat miercuri ordinul privind structura organizatorica a Bancii Nationale de Gene pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale, institutie care va fi infiintata dupa ce guvernul a emis, joia trecuta, un ordin in acest sens. Pe langa acesta,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a semnat, miercuri dimineața, ordinul privind structura organizatorica a Bancii Naționale de Gene pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale, instituție care va fi inființata dupa ce guvernul a emis, joia trecuta, un ordin in acest sens. Director…

- Municipiul Buzau a dat marți o noua lovitura in ceea ce privește investițiile finanțate din fonduri guvernamentale. Dupa nicio saptamana de la aprobarea, de catre guvern, a inființarii la Buzau a Bancii Naționale de Gene pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale, marți a fost…