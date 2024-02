Stiri pe aceeasi tema

- AFIR: Fondurile pentru sprijinirea tinerilor fermieri prin DR-30, componenta naționala, epuizateFondurilor disponibile pentru intervenția DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, componenta naționala din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027, au fost epuizate,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- Fondurile europene disponibile pentru crearea si modernizarea infrastructurii agricole precum si a celei rutiere de baza din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023-2027 (PS PAC 2027) au fost epuizate, a anuntat, ieri, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), potrivit…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca au fost epuizate fondurile europene disponibile pentru crearea si modernizarea infrastructurii agricole, precum si a celei rutiere de baza din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027 (PS PAC 2027). AFIR a primit,…

- Un numar de 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro au fost depuse in prima sesiune a Programului „InvestAlim” dedicat procesatorilor romani, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu. Suma de peste 1 miliard de euro include și partea de confinanțare, a mai precizat ministrul…

- Proiectele de dezvoltare locala prin implementarea programului LEADER vor continua sa fie finanțate din bugetul de stat. Condițiile de acordare a subvențiilor in avans in cadrul Programului LEADER au fost ajustate la noile prevederi legale. In acest sens, Executivul a aprobat modificarile la Regulamentul…

- Comisia Europeana a aprobat modificarile Planului Strategic pentru Politica Agricola Comuna (PAC) al Romaniei pentru perioada 2023-2027, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).Propunerea de revizuire, transmisa pe 17 octombrie, s-a concretizat in urma consultarilor…

- Romania se confrunta cu o problema alarmanta in ceea ce privește absorbția fondurilor europene destinate dezvoltarii rurale, cu un sfert dintre investiții inca nefinalizate cu o luna inainte de incheierea Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2022. Situația este cu atat mai critica in…