- In privinta relatiilor ei de cuplu, Madonna n-a fost niciodata o vedeta secretoasa, cu atat mai mult cand se afla cu un partener in public. De ceva vreme, are relatii cu barbati mult mai tineri. A avut doua casatorii, cu actorul Sean Penn si regizorul Guy Ritchie. Insa fanii cantareței nu pot sa nu…

- Dupa divorțul de Herve Camilleri, Rona Hartner recunoaște ca e curtata de mulți barbați, insa nu s-a mai implica intr-o noua relație. Intr-un interviu la Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a fost curtata chiar și de un tanar de 24 de ani, dar i-a spus nu, spune ca fac parte din lumi diferite. „Am barbați…

- Sharon Stone a dezvaluit ca a fost parasita de un iubit mai tanar, pentru ca a refuzat sa-și injecteze botox. Barbatul nu a mai cautat-o la scurt timp dupa ce i-a spus ca nu va face o astfel de intervenție estetica.

- Demi Lovato nu-și mai ascunde povestea de iubire. Cantareața s-a afișat cu noul ei iubit, Jutes. Iata cine este barbatul care i-a furat inima celebrului star pop și ce imagini a postat cu artista!

- Raluca Badulescu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca divorțeaza de Florin, dupa 13 ani de relație. Șocul a fost și mai mare atunci cand, la scurt timp dupa desparțire, vedeta a intrat intr-o noua relație cu un barbat mai tanar decat la cu 20 de ani. Dupa schimbarea majora…

- Vestea ca Raluca Badulescu a decis sa divorțeze de Florin Stamin a șocat pe toata lumea, dar iata ca in viața vedetei totul e lapte și miere de cand a aparut noul ei iubit. Cine este, dar și cu ce se ocupa Rareș Gabriel Grigore, barbatul care a reușit sa ii cucereasca inima blondinei.