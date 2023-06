Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit managerului ei, starul a avut o infecție bacteriana grava, care a dus la „o ședere de cateva zile in ATI”.Guy Oseary a spus ca starea de sanatate a Madonnei se imbunatațește, dar este inca sub ingrijire medicala.„Sanatatea ei se imbunatațește, dar ramane sub ingrijire medicala” și „așteptam…

- Edilii Galațiului asista impasibili la distrugerea unor opere de arta monumentala in valoare de milioane de euro, ale unor artiști romani consacrați la expoziții de la Paris, Roma, Londra, New York, Tokyo, Las Vegas, Amsterdam sau Los Angeles. Este vorba de zeci de mozaicuri din piatra, ceramica sau…

- Dr. ist. Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie, a realizat o scurta incursiune in istoria aviației la Brașov. Interviul ne-a fost acordat cu ocazia Zilelor Porților Deschise ale Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav. Nicolae Pepene spune ca, din pacate, Brașovul a marcat in decursul…

- Gheorghe Turda, in varsta de 75 de ani, a luat o decizie radicala, la mai bine de doi ani dupa desparțirea de fosta iubita, Nicoleta Voica.„Peste doua saptamani plec in Germania, am trei concerte la Nurnberg, impreuna cu finii mei, cu Dan Helciug, și vor canta și ei. Urmeaza apoi sa plec la Paris și…

- Dupa speculatii indelungate, Samsung a confirmat in sfarsit data cand va prezenta urmatoarele sale telefoane pliabile. E vorba despre Samsung Galaxy Z Fold 5 si Samsung Galaxy Z Flip 5, care urmeaza sa soseasca in ultima saptamana din iulie. Am aflat recent si ca evenimentul de prezentare nu se mai…

- Propunand vizitatorilor iluzii optice si alte trucuri mintale, "Paradox Museum" si-a deschis portile joi la Paris, iar Franta a devenit cea de-a sasea tara care gazduieste un muzeu de acest tip, care se defineste ca fiind "cel mai uluitor din lume". Din "sala camuflaj", care ii face pe spectatori sa…

- Ucraina anunta marti ca a doborat sase rachete hipersonice rusesti de tip Kinjal, in cursul unui nou atac pe timp de noapte "complex", cu drone si rachete, vizand Kievul, un tip de armament mai dificil de interceptat, anunta ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii reznikov, dupa ce Volodimir Zelenski…

- Molly Keane, in varsta de 25 de ani, și prietenul ei, Garth, in varsta de 30 de ani, au stat in 17 case in locuri precum New York, Amsterdam sau Barcelona. Interesant este ca ei nu au platit niciun ban pentru cazare. Ei au facut, insa, ceva la schimb.