Madalina Ghenea a fost jefuita pe un aeroport din Roma Madalina Ghenea, actrița și fotomodelul de naționalitate romana, a fost victima unui furt pe aeroportul Fiumicino, din Roma. Jaful a avut loc pe aeroportul Fiumicino. Dupa ce a aterizat, actriței Madalina Ghenea i s-a furat o valiza in care avea bunuri de preț, nenumarate bijuterii de valoare. Presa italiana relateaza ca hoții ar fi acționat la pont. Aceștia ar fi cunoscut programul vedetei și faptul ca a inchiriat o mașina și șofer cu 24 de ore inainte de a ajunge in Roma. Ulterior, actrița a depus o plangere,iar polițiștii fac cercetari. Criminologul italian Roberta Bruzzone lucreaza la acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

