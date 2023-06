Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina a Romaniei a ocupat locul al 13-lea in proba de short trail, joi, la Campionatele Mondiale de alergare montana de la Innsbruck-Stubai (Austria).Victoria a revenit Marii Britanii, urmata in clasamentul pe echipe de Italia si Franta, scrie news.ro. CITESTE SI Iga Swiatek s-a calificat…

- Ce echipa a caștigat jocul de la inceputul ediției cu numarul 32 al sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Astazi este proba culorilor in competiției. Ce reacție a avut juratul atunci cand a aflat ca a obținuit victoria.

- Duminica, 4 iunie 2022, ora 17,00, Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940, filiala Carei, va invita sa participați la marcarea a 103 ani de la semnarea Tratatului de pace de la Trianon. Acțiunea se va desfașura in fața Monumentului Ostașului Roman. Sunt așteptați toți cei uniți in simțire,…

- In data de 10.06.2023, Asociația Turistica „In Amonte” din Arad (A.T.I.A.) organizeaza competiția sportiva de alergare montana „Medieval Trail Race” la Cetatea Siria, al doilea eveniment... The post „Medieval Trail Race”, competiție sportiva de alergare montana la Cetatea Siria. Ultima zi de inscriere…

- Coordonatorul STG și FT60’ Zalau, Cosmin Pașca, va participa in aceasta noapte la o competiție de alergare montana ce presupune un traseu de 90 de kilometri și o diferența de nivel considerabila. MSG Maraton Apuseni este cel mai mare concurs de alergare montana din Transilvania, iar Cosmin Pașca va…

- O atleta de top din Scoția a fost descalificata si a pierdut locul pe podium obtinut la un ultramaraton, dupa ce organizatorii și-au dat seama ca a trisat. Joasia Zakrzewski a recunoscut ca a mers cu mașina o bucata din traseu, motivand ca se simtise rau, informeaza Digi24. Joasia Zakrzewski a terminat…

- Tanara vedeta a inotului canadian, Summer McIntosh, in varsta de 16 ani, a doborat recordul mondial in proba de 400 m mixt, sambata la Toronto, la cinci zile dupa ce a doborat recordul la 400 m liber, informeaza AFP.Dubla campioana mondiala en titre pe distanta de 200 m fluture a parcurs distanta…

- Americanii Madison Chock si Evan Bates au castigat primul lor titlu de campioni mondiali la dans pe gheata, sambata, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic. In ciuda unei mici caderi in programul liber, cuplul american, care formeaza o pereche si in afara sportulu, deja in fruntea clasamentului…