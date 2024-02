Stiri pe aceeasi tema

- Valoroasa jucatoare romana Cristina Neagu a depasit borna de 1.100 de goluri marcate in Liga Campionilor la handbal feminin, duminica, prin cele sapte goluri marcate in meciul cu Odense Handbold, care s-a impus cu scorul de 29-25 in fata formatiei CSM Bucuresti, pe teren propriu, in ultima etapa a grupelor,…

- Derby-ul din campionatul national de handbal feminin dintre Rapid și CSM București era foarte important pentru echipa giuleșteana. Situația era clara in clasament. ,,Tigroaicele” conduceau autoritar ierarhia cu 44 de puncte si cu victorii pe linie dupa 17 etape. Rapid in schimb se afla pe pozitia secunda,…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale 2024, lucrarile de la simularea Evaluarii Naționale 2024, care incepe luni The post Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale 2024,…

- Sprinterul kenyan Ferdinand Omanyala a stabilit un nou record al tarii sale in proba de 60 m, cu timpul de 6 sec 52/100, vineri seara, cu ocazia reuniunii in sala de la Miramas (Franta), informeaza AFP.Recordmanul Africii la 100 m (9 sec 72/100, in 2021), Omanyala s-a impus in finala de la Miramas,…

- SUBIECTELE la Simulare Evaluare Naționala 2024 in Alba – ROMANA. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a Simulare Evaluare Naționala 2024 in Alba. Luni, 22 ianuarie, elevii de clasa a VIII-a din 83 de unitați de invațamant din județ au participat la simulare la proba de Romana pentru examenul…

- ​Meciul dintre Fulham și Burnley, programat in etapa cu numarul 18 din Premier League, va intra in istoria competiției. In premiera, un meci din prima liga englezeasca va fi arbitrat de o femeie.

- Cristiano Ronaldo a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in victoria cu 4-1 a echipei Al-Nassr in fata celor de la Al-Riyadh, vineri, in etapa a 16-a a campionatului saudit, meciul sau cu numarul 1.200 la profesionisti (club si tara)."Inca trei puncte! As vrea sa le multumesc tuturor coechipierilor…

- Vești excelente de la Otopeni, acolo unde au loc Campionatele Europene de Natație pentru seniori și unde campineanul Darius Coman, legitimat la clubul Barracuda și antrenat de Gabriel Cojocaru, scrie istorie.