Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate din partea Occidentului, inclusiv promisiunea ca NATO nu va permite niciodata aderarea Ucrainei. „Depinde de Vladimir Putin sa spuna daca dorește consultari sau confruntare”, a declarat Le Drian la postul de radio RTL, intreband daca liderul rus vrea sa fie o „putere destabilizatoare” sau ar cauta…