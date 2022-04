Stiri pe aceeasi tema

- In primul discurs susținut in fața susținatorilor sai dupa victoria din alegere, Emmanuel Macron le-a mulțumit și celor care l-au votat doar ca sa impiedice ascensiunea extremei dreapta la Elysee, promițand ca va face schimbari privind modalitatea sa de guvernare, astfel incat „nimeni sa nu ramana pe…

- Emmanuel Macron și-a inceput discursul victoriei mulțumind susținatorilor sai și poporului francez.„Majoritatea a ales sa aiba incredere in mine. Mulțumesc dragi prieteni, dragi compatrioți, tuturor oamenilor, știu ceea ce va datorez, va mulțumesc din inima.Mulți in aceasta seara au votat pentru mine…

- Dupa ce a fost concurenta la „Te cunosc de undeva!”, acum Adriana Trandafir se intoarce in echipa de la Antena 1, insa rolul ei va fi altul. Actrița a facut primele declarații despre noul proiect. Filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand, la…

- In Romania sunt inregistrate in prezent peste 400.000 de Persoane Fizice Autorizate. Acestea reprezinta 27% din totalul entitaților economice active din intreaga țara. In anul 2020, PFA-urile au platit la buget impozite pe venit in valoare de aproape 335 de milioane de lei. ,,In urma consultarilor…

- "Astazi, pentru prima data de la inceputul razboiului, guvernul a avut o reuniune publica", a precizat prim-ministrul, pe Telegram, potrivit Agerpres."Majoritatea colegilor nostri ministri lucreaza la Kiev. Ceilalti sunt in misiune in diferite regiuni. Tara se intoarce la munca", a spus oficialul, fara…

- Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, rapit la 11 martie de fortele ruse, a fost eliberat la schimb cu noua soldati rusi capturati de ucraineni, a anuntat Daria Zarivna, consiliera a sefului de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, citata de Antena3 . “Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a…

- Mii de ucraineni tranziteaza zilnic judetul Iasi in fuga lor de razboi. Multi isi continua drumul, dar sunt si unii care raman. Pentru ei au fost amenajate centre in care beneficiaza de caldura, apa, hrana si tot ce le mai este necesar. Insa cum numarul lor creste, se cauta acum saltele pe care ei sa…

- Robert Lewandowski (33 de ani), atacantul celor de la Bayern Munchen, a oferit un interviu in care il ataca pe Leo Messi (34) pentru modul cum a votat la gala FIFA The Best. Dupa ce a pierdut „Balonul de Aur” in fața argentinianului, Lewandowski s-a consolat cu victoria din gala FIFA The Best, acolo…