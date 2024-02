Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din zona euro s-a retras enorm de mult de la cotele extreme din toamna anului 2022, dar nu este infranta, dupa cum arata cele mai recente date. Aceasta inseamna ca BCE probabil nu va reduce dobanzile atat de repede sau atat de mult pe cat se asteptau sau doreau investitorii.Pe astfel de…

- Continue reading Clujul intra de azi in sistemul electronic de monitorizare electronica, se impart brațari de identificare in caz de violența domestica ori ordine de protecție at Info real.

- Continue reading Rasturnare de situație in cazul Simona Halep. Un mare specialist susține ca suspendarea jucatoarei este o grava eroare și ca ITIA ar trebui sa plateasca despagubiri at Info real.

- Parul alb: ar trebui sa optezi pentru o culoare mai inchisa sau mai deschisa pentru a-l acoperi? Continue reading Parul alb: ar trebui sa optezi pentru o culoare mai inchisa sau mai deschisa pentru a-l acoperi? at Tabu.

- In perioada 30 noiembrie- 3 decembrie 2023, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranța publica pe raza intregului județ și pentru ca minivacanța prilejuita de Ziua Naționala a Romaniei sa se desfașoare fara incidente nedorite, peste 1.000 de polițiști prahoveni au acționat, permanent,…

- O noua acțiune a Poliției Arad in privința firmelor de paza, in speța de verificare a obiectivelor prevazute cu paza umana. Polițiștii Biroului de Ordine... The post Poliția a pus ochii pe firmele de paza din Arad. Controale soldate cu amenzi in valoare de peste 10.000 de lei appeared first on Special…

- Continue reading Ultrașii bulgari fac prapad la Sofia, in timpul meciului Bulgaria – Ungaria. Suporterii s-au adunat din toata țara: se bat cu forțele de ordine și incendiaza mașini at Info real.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat marți seara, la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, referitor la legea pensiilor, ca ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a afirmat ca banii pot fi obținuți prin masuri de combatere a evaziunii fiscale. Liberalul a explicat ca o mare problema o reprezinta…