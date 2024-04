Stiri pe aceeasi tema

- Un fost polițist american care a fost batut cu brutalitate de colegii sai in timp ce lucra sub acoperire trebuie sa primeasca despagubiri de 23,5 milioane de dolari, a decis un judecator din St. Louis.

- Miracolul de la Biserica Buna Vestire! Un izvor natural, cu proprietati vindecatoare, a fost descoperit sub altar Biserica Buna Vestire este un punct de reper pentru centrul istoric al orașului Braila. Legenda spune ca, pe cand se sapa fundatia pentru lacașul de cult, chiar sub altar s-a descoperit…

- In lumea machiajului, fondul de ten este unul dintre cele mai importante produse, oferind o baza esențiala pentru a obține un ten uniform, neted și stralucitor, care sa ofere incredere și sa completeze intregul look. In fiecare an, industria cosmetica aduce inovații și noi tendințe in materie de fond…

- Romania are tot mai puțini copii nascuți, iar acest lucru este confirmat de rata sporului natural negativ, aflat in continua scadere! Ce este sporul natural? Rata sporului natural reprezinta diferența dintre rata generala a natalitații și rata generala a mortalitații in anul de referința (din numarul…

- Machiajul sprancenelor: in ce ordine ar trebui sa aplici produsele pentru a le pune in valoare Continue reading Machiajul sprancenelor: in ce ordine ar trebui sa aplici produsele pentru a le pune in valoare at Tabu.

- Parcul Industrial din comuna Balești, Gorj, va beneficia de lucrari de amenajare și dotare din Fondul de Tranziție Justa. Este nevoie de cel puțin doua milioane de euro pentru lucrari de amenajare și sistematizare pe orizontala a Parcului Industrial de la Balești. Primarul din Balești, Madalin Ungureanu,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța prelungirea pana la data de 15 februarie 2024, ora 23:59, a sesiunii de depunere a solicitarilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile…

- ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de Contracte de Asigurare de Garantii-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul ca, acestea inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.…