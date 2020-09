Ochii negri sunt rari, iar machiajul pentru ochii negri trebuie sa scoata in evidența misterul unei priviri patrunzatoare. Invața ce culori sa folosești pentru a obține machiajul pentru ochii negri cel mai expresiv. Machiajul pentru ochii negri sau pentru ochii foarte inchiși la culoare are intotdeauna un efect spectaculos. Datorita irisului negru, privirea este adanca și profunda, iar ochii negri pot fi puși in evidența cu un machiaj natural , doar cu un creion dermatograf sau cu mascara. Dar, pentru un efect cu adevarat uimitor, folosește fardurile tari. Machiajul pentru ochii tai negri trebuie…