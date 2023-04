Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica a criticat dur naționala Romaniei U19. Managerul general de la FCSB a fost surprins neplacut de infrangerea dura a micilor „tricolori”, scor 0-4, impotriva Norvegiei. A fost primul meci disputat in cadrul Turneului de Elita pentru Euro 2023. Romania U19 va mai juca impotriva Irlandei de…

- In lumea diplomației, numele lui Michel Duclos deschide uși care și pentru șefi de state pot ramane de nepatruns. Fost ambasador al Franței la Damasc și Berna, adica in capitale care cu adevarat conteaza, Duclos a condus delegația Parisului și la Națiunile Unite, sediul central (New York). Cea mai recenta…

- Marți, 14 martie, un mare producator de arme ucrainean a anuntat ca a inceput fabricarea de proiectile de calibru 125 pentru tancuri de generatie sovietica, in contextul in care Ucraina incearca sa-si majoreze capacitatile militare pentru o contraofensiva impotriva fortelor ruse, transmite Agerpres.…

- O firma din județul Alba, in TOP 3 exportatori de nuci la nivel european: Romania in topul celor mai mari producatori O firma din județul Alba, in TOP 3 exportatori de nuci la nivel european: Romania in topul celor mai mari producatori Productia anuala de peste 60.000 de tone a Romaniei pune tara pe…

- Giorgia Meloni, premierul Italiei, a catalogat drept „inoportuna” intalnirea organizata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cancelarul german, Olaf Scholz, dar liderul de la Paris a evocat „un rol special” in conflictul din Ucraina, transmite blacknews.ro…

- Selectionata de rugby a Frantei si-a inceput campania de aparare a titlului in Turneul celor Sase Natiuni, printr-o victorie dificila in fata echipei Italiei (scor 29-24), duminica, pe Stadio Olimpico din Roma, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia a decis sa trimita avize motivate Belgiei [INFR(2018)2226], Bulgariei [INFR(2018)2227], Cehiei [INFR(2018)2230], Danemarcei [INFR(2021)2057], Germaniei [INFR(2021)2056], Irlandei [INFR(2018)2235], Franței [INFR(2018)2232], Italiei [INFR(2021)2059], Ungariei [INFR(2018)2234], Maltei [INFR(2018)2238],…

- Președintele american Biden a anunțat miercuri ca intenționeaza sa trimita 31 de tancuri M1 Abrams in Ucraina, renunțand la refuzul de lunga durata al administrației americane la cererile de la Kiev pentru vehiculele moderne, greu de intreținut, relateaza CNN . Anunțul oficial a venit la capatul unei…