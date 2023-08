Lungmetrajul „Arsenie. Viaţa de apoi”, la Centrul Cultural Reduta Filmul „Arsenie. Viata de apoi” va ajunge la Centrul Cultural Reduta in data de 30 august 2023, la ora 19.00, chiar inainte de premiera oficiala in cinematografe . Lungmetrajul „Arsenie. Viața de apoi”, documentar scris și regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 1 septembrie 2023, producția fiind distribuita de microMULTILATERAL. Filmul va putea fi vizionat la Brașov miercurea aceasta, 30 august, ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta. Regizorul va fi prezent la proiecție pentru a discuta cu publicul despre cele vizionate. Lungmetrajul lui Alexandru Solomon… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

