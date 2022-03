Stiri pe aceeasi tema

- Am hotarat ca incepand cu ora 18.00 sa operationalizam doua puncte de sprijin pentru cetatenii care vin din Ucraina si care sunt in tranzit prin judetul Neamt, prin oferirea de alimente si apa. Aceste puncte de sprijin sunt: ✔Centrul „Gaudium et Spes" din localitateaTraian, comuna Sabaoani, ✔Centrul…

- Circa 300 de persoane au demonstrat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei /Operei din Timisoara, impotriva invaziei Ucrainei de catre trupele rusesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Du-te-vino pe Aeroportul Internațional din Timișoara, de joi de la inceperea razboiului din Ucraina. Statele Unite ale Americii muta elicopterele Apache și Black Hawk din Europa Centrala și de Est mai aproape de granița cu Ucraina pentru a consolida apararea NATO. Zeci de elicoptere au tranzitat deja…

- Ca urmare a escaladarii situației din Ucraina, și a invadarii acesteia de trupele rusești, Germania a decis sa-și suplimenteze prezența in flancul de est al NATO. Intr-un comunicat dat in aceasta dupa-amiaza, ministrul apararii, Christine Lambrecht a anuțat ca va trimite trupe suplimentare pe teritoriul…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat tinte din Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Petrolul a depașit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace.…

- La Filarmonica Oltenia Craiova va avea loc, vineri, 25 februarie, ora 19.00, un concert de pian, sub bagheta dirijorului Valentin Doni, Cavaler al Ordinului de Arte si Litere conferit de Guvernul Francez. Concertul nr. 2 in La major pentru pian și orchestra de Franz Liszt va fi interpretat de OANA CSIKY,…

- Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon" urmeaza sa fie introdus in programul national pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sanatatii. Unitatea medicala a transmis in august 2021 o adresa Ministerului Sanatatii,…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi un sprijin financiar pentru consolidarea capacitaților Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei in materie militara și de aparare. Setul de masuri va fi suportat prin fondul extra-bugetar Facilitatea Europeana pent