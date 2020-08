Stiri pe aceeasi tema

- Luna august a fost marcata de fenomene meteorologice extreme in Italia, cu alunecari de teren in regiunea din jurul statiunii montane Cortina d'Ampezzo si incendii de vegetatie in Sardinia, relateaza marti dpa.Regiunea din jurul statiunii din Muntii Dolomiti a fost lovita de furtuni luni seara,…

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore peste 1.000 de cazuri de infectari cu COVID-19, iar trei persoane au decedat. Ministerul Sanatatii din Italia anunța, sambata, ca numarul victimelor de...

- In aceasta perioada a lunii august, Europa se confrunta cu un val de canicula si cu fenomene meteo extreme. Marea Britanie a inregistrat cea mai calduroasa zi de august din ultimii 17 ani, cu 36,4 grade Celsius. Unele zone din Regat au fost afectate de furtuni puternice si inundatii. In Franta, s-au…

- Meteo. Luni si marti, fenomene extreme in zoata tara. Prognoza meteo arata ca vor fi ploi, tunete, fulgere, vijelii, grindina și cantitați de apa de 40 l/mp. Vantul va face probleme, rafalele atingand viteze de pana la 75 de km/h. Luni, temperaturile vor fi mai scazute decat in mod normal la aceasta…

- Dupa doua zile de racoare, canicula se intoarce in sudul tarii. De duminica, vremea se va raci semnificativ in regiunile vestice, nordice si centrale, iar in rest va fi in continuare calduroasa.

- Cei care sperau ca macar din aceasta saptamana vor avea parte de vreme buna s-au inșelat amarnic. ANM a emis, luni, o prognoza speciala pentru București, anunțand trei zile de vijelii, ploi și vant, cu temperaturi minime intre 15 și 17 grade, conform Mediafax.Citește și: NEBUNIE in Vama Nadlac…

- Vremea rea le da batai de cap locuitorilor din tarile vecine. Cea mai grava situatie este in regiunea Rivne din Ucraina, unde a batut grindina. Bucatile de gheata cat oul de gaina a distrus culturi agricole si a avariat zeci de case si masini.

- La nivelul Capitalei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata incepand de miercuri seara și va debuta cu averse, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).