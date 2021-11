Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, sa-i prelungeasca lui Sorin Grindeanu mandatul de presedinte interimar pana la desemnarea noului sef al Camerei.In 2 noiembrie, social-democratul Sorin Grindeanu a preluat presedintia interimara a Camerei Deputatilor, dupa ce Ludovic Orban si-a…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a votat luni, 15 noiembrie, prelungirea mandatului de presedinte interimar al lui Sorin Grindeanu cu inca doua saptamani. Singurul partid care a votat impotriva a fost USR, potrivit unui comunicat al partidului condus de Dacian Cioloș.USR a acuzat „alianta toxica…

- Scrisoarea prin care Nicolae Ciuca a renuntat la mandatul de premier desemnat a ajuns, marti, la Palatul Cotroceni, a confirmat, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. Scrisoarea a fost inregistrata, marti dimineata, la Parlament. "Va aduc la cunostinta ca, la data de 1 noiembrie 2021,…

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus ca nu mai poate exercita aceasta funcție atata timp cat nu mai este președinte PNL și in timp ce „gruparea demolatoare cu sprijinul lui Iohannis este pregatita sa calce in picioare democrația…

- Ludovic Orban iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților saptamana viitoare, potrivit Realitatea PLUS.Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona de la șefia Camerei imediat dupa congresul PNL. I-a transmis și noului președinte PNL - Florin Cițu sa fie atent, ca daca și-ar fi…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan (PNL), il acuza pe liderul partidului, Ludovic Orban, ca in calitate de președinte al Camerei Deputaților a uitat de proiectul legii consumatorului vulnerabil, acuzațiile fiind facute in contextul in care facturile romanilor la gaze și energie vor avea in aceasta iarna…

- Continuam dezvaluirile despre lucrurile de neimaginat care se intampla la CSM, acolo unde, sub mandatul de presedinte detinut de judecatorul Bogdan Mateescu, legea a devenit facultativa, fiind incalcata in mod grosolan. Dupa ce duminica, 12 septembrie 2021, in articolul “Mosia lui Mateescu”, am dezvaluit…

- Consiliul Superior al Magistraturii a devenit mosia judecatorului Bogdan Mateescu (foto 1), care a ajuns sa-i ocoleasca cu gratie pe ceilalti membri ai CSM. O dovedeste cazul secretarului general al CSM, judecatorul George Catalin Serban (foto 2), care ocupa nelegal aceasta functie, dupa cum Lumea Justitiei…