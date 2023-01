Luis Suarez a semnat cu Gremio Porto Alegre. Fostul atacant de la Liverpool si Barcelona va juca in urmatorii 2 ani pentru formatia din Brazilia. Luis Suarez a fost prezentat oficial de brazilieni in ultimele ore din 2022. Suarez este un dintre cei mai buni atacanti din ultimii ani in fotbalul mondial. Luis Suarez a […] The post Luis Suarez a semnat cu o noua echipa. Lovitura uriasa data in ultimele ore din 2022. Prima reactie a atacantului appeared first on Antena Sport . The post Luis Suarez a semnat cu o noua echipa. Lovitura uriasa data in ultimele ore din 2022. Prima reactie a atacantului…