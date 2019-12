Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in sistemul medical. Vladimir Hotineanu, medic-chirug, doctor habilitat in științe medicale și politician din Republica Moldova, deputat in Parlamentul Republicii Moldova incepand cu anul 2009 și fost ministru al sanatații, a incetat astazi din viața, la varsta de 69 de ani.

- Doliu in comunitatea medicala din Moldova. Vladimir Hotineanu, fost ministru al sanatatii, s-a stins din viata la varsta de 69 de ani. Anuntul a fost facut public pe o retea de socializare.

- Este zi de doliu in lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a incetat din viața. Ar fi implinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamani. „Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna…DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane…

- Deputatul Valeriu Cebotari a votat și, mai apoi, a semnat Declarația de Independența, fiind un respectat politician din Republica Moldova. Cebotari a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova pentru meritele aduse la dezvoltarea democrației. Apropiații lui Cebotari susțin ca a acesta a murit…

- Doliu in lumea artistica! Ema Vetean, o indragita actrita originara din Hunedoara, si-a pierdut viata la 38 de ani. Pentru ca familia ei a acceptat prelevarea de organe, Ema Vetean va salva cinci vieti.

- Gimnasta Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul. Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a…

- Scenaristul si dramaturgul american Sam Bobrick, creatorul serialului de televiziune de succes "Salvati de clopotel/ Saved by the Bell", a murit la vârsta de 87 de ani, dupa ce a suferit un accident cerebral, scrie Mediafax.ro.

- Un barbat implicat intr-o disputa intre familii incheiata tragic in cadrul comunitatii de romi, un eveniment care a socat Italia in urma cu doi ani, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata,...