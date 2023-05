Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat și Zech prezinta o noua varianta a piesei „Langa inima ta”, pe care artista a lansat-o in luna decembrie a anului trecut și care se va gasi pe primul album al sau, pe care il pregatește pentru acest an. „Langa inima ta” este o piesa de dragoste ce vorbește despre momentele de confuzie […]…

- Karmen incepe primavara in forța cu piesa „Iubirea ta”, in colaborare cu JUNO, o melodie despre iubirea toxica care devine dependența la care tinzi sa te intorci din nou și din nou, chiar daca lasa urme adanci. „Piesa „Iubirea ta” este una de dragoste, dar nu o piesa de dragoste obișnuita, ci este despre…

- Giulia Jewlz lanseaza astazi cea de-a treia piesa. Primul meu defect este o piesa despre prima iubire, descrisa prin ochii unei adolescente care reușește sa descrie candid și emoționant trairile aceste experiențe. „Am știut de la primul play ca Primul meu defect este piesa mea pentru ca a spus povestea…

- Artistul a incercat un nou stil muzical și se pare ca i-a ieșit de minune! “Frige sangele latin.. vino cu mine, uita de ei”, iși indeamna Luis Gabriel iubita din noul sau videoclip la piesa “Amnezie”. Cunoscutul artist care a facut furori cu “Toate diamantele” și-a facut un obicei din a scoate piesa…

- La cateva zile de la lansarea primului EP dupa reunire, trupa Gaz pe Foc este din nou in atenția publicului. Lansarea remixului realizat de Alex Ercan pentru piesa Adio provoaca ascultatorii sa priveasca piesa cu alți ochi și sa o includa in playlistul de weekend. „Orice nou proiect este o onoare…

- Indragostit de muzica și viața spaniola, wrs lanseaza o alta melodie cu iz de hit, perfecta pentru dans și pentru a va topi inima, in același timp. “Dale” are un sunet groovy, datorita chitarei spaniole, care acompaniaza interpretarea senzuala a artistului. Piesa este interpretata atat in engleza, cat…

- In saptamana in care s-a sarbatorit Valentine’s Day, zilele iubirii, interpreta hitului “Ea Știe”, in colaborare cu Ralflo, Beatrice Dragnea lanseaza un nou single trist, “Adorm plangand”, alaturi de Sprint Music. “Adorm plangand” are o poveste in care se vor regași mulți. “Atunci cand am ascultat prima…