Lufthansa va comanda 22 de avioane pentru distanţe lungi, în valoare de 7,5 miliarde de dolari Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea acestui deceniu, a spus compania. Lufthansa se afla, de asemenea, in negocieri avansate pentru achizitionarea altor avioane pe distante lungi, care ar putea fi puse la dispozitie intr-un termen mai scurt, a adaugat aceasta. Comanda de aeronave inseamna ca Lufthansa si-a asigurat peste 50 de avioane de ultima generatie destinate curselor pe distante lungi pentru companiile aeriene membre ale grupului sau, de cand a inceput pandemia, a declarat directorul general… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

