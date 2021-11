Grupul a raportat un castig ajustat inainte de dobanzi si taxe (EBIT) de 17 milioane de euro (20 de milioane de dolari) in trimestrul al treilea, fata de o pierdere de 1,262 de miliarde de euro cu un an in urma, sustinut de afacerile puternice de transport de marfa si de cererea in crestere in timpul sezonului de vara, odata cu relaxarea restrictiilor de calatorie. ”Am depasit o alta etapa in iesirea din criza: ne-am intors pe negru”, a spus directorul general Carsten Spohr. Analistii se asteptau la o pierdere EBIT ajustata de 33 de milioane de euro, potirvit unui sondaj de opinie pus la dispozitie…