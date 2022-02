Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea de fotbal nascuta la Turda, Madalina Tatar a fost convocata de selecționerul Cristi Dulca pentru cantonamentul de pregatire de la Marbella (Spania). Naționala feminina s-a reunit ieri, la...

- Reprezentativa feminina de fotbal a Romaniei va desfașura, in perioada 13-24 februarie, un stagiu de pregatire centralizat la Marbella, Spania. Acesta este primul cantonament al anului pentru tricolore, in vederea pregatirii meciurilor ramase din campania de calificare la Cupa Mondiala din 2023, informeaza…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei și-a incheiat parcursul in grupa a II-a principala din cadrul Campionatului Mondial din Spania, turneu final gazduit in intervalul 1-19 decembrie. Ultimele partide s-au disputat luni, 13 decembrie, la Castellon de la Plana: Puerto Rico – Kazakhstan 30-27, Suedia…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei incheie anul 2021 pe locul 42 in ierarhia mondiala. Selecționata tricolora se afla pe aceasta poziție din decembrie, anul trecut. Echipa țarii noastre a inceput, in aceasta toamna, campania de calificare pentru Cupa Mondiala din 2023, aflandu-se, dupa 5 jocuri…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa, joi, cu scorul de 31-30 (17-14), de reprezentativa Olandei, campioana mondiala en-titre, intr-un meci din grupa a 2-a principala a Campionatului Mondial din Spania. Crina Pintea, cu 6 goluri, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a partidei.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei joaca la Campionatul Mondial din Spania, programat in intervalul 1-19 decembrie. Tricolorele sunt in grupa C, alaturi de Norvegia, Kazakhstan și Iran, grupa ce se desfașoara la Castellon de la Plana. Duminica, 5 decembrie, au avut loc partidele: Romania – Kazakhstan…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, in faza grupelor principale ale Campionatului Mondial din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie in grupa preliminara, cu un scor categoric 38-17 (14-9), impotriva Kazakstanului.

- Cristina Neagu a declarat, vineri, ca va fi ciudat sa nu fie prezenta alaturi de echipa nationala a României la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie), deoarece nu a lipsit de la niciun turneu final din ultimii 10 ani. Sportiva noastra (în vârsta de 33 de ani) a vorbit inclusiv…