- Echipa naționala de fotbal masculin Under 18 a remizat duminica cu echipa similara a Norvegiei, intr-un meci amical disputat in Spania. In perioada 17-24 martie, selecționata pregatita de selecționerul Ion Marin, a efectuat un stagiu de pregatire la Marbella.Tricolorii au pierdut la limita…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 241 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 54 locuri de munca pentru: vulcanizator-supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; bucatar; Spania – 50 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins echipa Croatiei, cu scorul de 26-24 (13-11), miercuri, la Bistrita, in Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, dar nu a obtinut decat o victorie stransa, la doua goluri.Romania,…

- Lorena Ostase a marcat miercuri noua goluri, inlocuind-o cu succes pe Crina Pintea, retrasa de la naționala de handbal feminin. Romania a caștigat cu 26-24 (13-11) meciul cu Croația din preliminariile EHF Euro 2024. O victorie in returul de duminica aduce tricolorelor primul loc in grupa, informeaza…

- Furtuna Karlotta a produs numeroase distrugeri in mai multe zone din Europa, iar acum se indreapta spre Romania. Meteorologii au anunțat deja ploi abundente și inundații, in timp ce, la munte, va ninge puternic, iar vantul va viscoli zapada. Meteorologii vorbesc despre precipitații care pot ajunge la…

- Furtuna Karlotta a facut ravagii in Franța, Spania și Portugalia, iar acum se indreapta spre Romania. Meteorologii anunța ploi abundente și inundații, in timp ce, la munte, va ninge puternic, iar vantul va viscoli zapada. Specialiștii vorbesc despre precipitații care pot ajunge la 55 de litri pe metru…

- Naționala U17 a Moldovei a cedat simbata in fața reprezentativei similare de pe malul drept al Prutului, cu scorul de 4 - 1. Partida amicala a avut loc la Centrul Național de fotbal, Buftea, noteaza Noi.md. Acesta este primul meci disputat din cele doua programate in cantonamentul desfașurat de echipa…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Sloveniei, cu scorul de 13-5 (6-1, 2-2, 2-1, 3-1), duminica seara, la Dubrovnik (Croatia), in Grupa D a Campionatului European 2024.