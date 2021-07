Ludovic Orban a caștigat mai multe filiale și mai mulți delegați ca Florin Cițu, dupa prima saptamana de alegeri interne in PNL. Conform calculelor la zi, dupa data de 5 iulie, actualul președinte ar avea 7 filiale caștigate fața de doar 4 obținute de Cițu, una dintre filiale fiind fara opțiune pana la acest moment. […] The post Ludovic Orban sta mai bine ca Florin Cițu in alegerile interne. Care este scorul la delegați dupa prima saptamana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .