Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca liberalii preiau Romania intr-un moment extrem de dificil, sustinand ca dezastrul este mult mai mare decat pare la prima vedere si ca aproape in fiecare sector "exista cel putin doua, trei bombe care vor exploda in viitorul apropiat",…

- Președintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a aratat extrem de mulțumit de prestația pe careau avut-o, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, miniștrii propuși in Cabinetul sau, in ciuda celor trei avize negative date in comisiile in care PSD are majoritate. “Sunt extrem de mulțumit…

- Programul de guvernare anuntat de premierul desemnat, Ludovic Orban, este "axat pe austeritate", a sustinut, luni, prim-ministrul demis, Viorica Dancila, la inceputul reuniunii Executivului. "Romanii sunt...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat joi ca Partidul National Liberal vine sa preia guvernarea intr-un moment "foarte dificil" pentru tara, noul executiv fiind pus in situatia de a rezolva rapid "aproape...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat joi ca Partidul National Liberal vine sa preia guvernarea intr-un moment "foarte dificil" pentru tara, noul Executiv fiind pus in situatia de a rezolva rapid "aproape toate stricaciunile" care au fost facute de guvernarea PSD si, mai mult decat atat, sa…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat joi ca Partidul National Liberal vine sa preia guvernarea intr-un moment "foarte dificil" pentru tara, noul Executiv fiind pus in situatia de a rezolva rapid...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, dar a ramas la aceeași opțiune: Pro Romania nu va susține noul guvern.”A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține…

- In urma cu putin timp presedintele Klaus Iohanis a anuntat premierul desemnat sa formeze noul Guvern. Acesta este Ludovic Orban. Dupa nominalizare, premierul desemnat are 10 zile la dispozitie pentru a forma e echipa guvernamentala. Noul Guvern trebuie sa obtina votul Parlamentului pentru a putea functiona.